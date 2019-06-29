كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر ماريانا فى المحيط الهادئ، الليلة الماضية، كما وقعت هزة ثانية متوسطة القوة بلغت 5.1 درجة فى جزيرة سولاويسى بإندونيسيا، صباح اليوم السبت.

وذكر بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن الهزة فى جزر ماريانا تمركزت على بعد ألف و778 كيلومترا جنوب يوسوكا اليابانية، ولم تؤد إلى وقوع أمواج المد العاتية تسونامى فى ماليزيا.

Advertisements

ووقعت الهزة الأرضية الثانية على بعد 210 كليومترات شمال كيندارى بإندونيسيا، ولم يتم إصدار أى تحذيرات بخصوص أمواج تسونامى فى هذه المنطقة، بحسب البيان.