كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تشك في تخطيط زعيم جماعة أبو سياف لهجمات انتحارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول فلبيني، اليوم السبت، أنه يشك في تخطيط قائد من جماعة أبو سياف متحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية للهجمات الانتحارية على معسكر للجيش في الجنوب المضطرب بواسطة اثنين من المسلحين الذين لا تزال هوياتهم مجهولة.

واستشهد وزير الداخلية إدواردو أنو بالمخابرات، حيث أظهرت أن حجان سوادجان كان على الأرجح يؤوي الانتحاريين وخططوا لهجوم الجمعة علي معسكر للجيش، الذي قتل فيه ثلاثة جنود ومدنيان. ويقول الجيش إنه أصيب 22 جنديًا ومدنيًا آخرين.

وقالت جماعة الدولة الإسلامية في بيان، إن اثنين من مقاتليها نفذوا الهجوم بأحزمة ناسفة ولكنهم بالغوا في تقدير عدد القتلى في صفوف الجيش بنحو 100.

وأضاف انه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجمون من الفلبينيين أم الأجانب.

