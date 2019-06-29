كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. طائرة تصطدم بمبنى سكني في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقطت طائرة صغيرة على مبنى سكني في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت نيويورك بوست.
وفقا لوزارة الأمن العام للدولة، نتيجة لهذا الحادث، توفي شخصان، وشخص واحد أصيب وأدخل المستشفى في حالة خطيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وقع الحادث في ليلة الجمعة بالقرب من بلدة هوب ميلز. وكان من بين القتلى قائد الطائرة وأحد سكان المنزل.
يتم التحقيق في أسباب الحادث.