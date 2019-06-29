كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: اندلاع مواجهات بين قبائل صعدة ومليشيا الحوثي في منبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت مواجهات عنيفة بين قبائل صعدة ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وأفادت أنباء محلية بمحافظة صعدة عن اندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميليشيا الحوثي، خلفت قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن المواجهات العنيفة اندلعت بين قبائل بني خولي بمديرية منبه، بعد هجوم حوثي مفاجئ بعشرات الآليات وسقوط شهيد من القبائل وعدد من الجرحى.

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وأشارت المعلومات الأولية إلى نشوب قتال ضار بين قبائل بني خولي في مديرية منبه والحوثيين استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس.

ولم ترد معلومات حول خلفيات محددة للتوتر الأخير واندلاع المواجهات التي وصفتها مصادر بالعنيفة عقب هجوم مبيت شنه الحوثيون. لكن القبائل ثاروا على الميليشيا، حيث قتل عدد كبير من الحوثيين.