كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: يجب أن تكون الهند في المرتبة الأولى في إدارة الكوارث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، اليوم السبت، إنه يجب أن تكون هناك "سلسلة قيادة" واضحة عندما يشترك العديد من أصحاب المصلحة في مكافحة الكوارث.

وكما أوردت محطة "إن دي تي في" الهندية، أضاف وزير الداخلية الهندي، أنه ينبغي للوكالات الحكومية ضمان أن تصبح الهند دولة متقدمة لإدارة مثل هذه الحالات الطارئة.

وأشأر "شاه"، إلى أنه من المهم تطوير مرونة وقدرة أفضل بسرعة ضد الكوارث بالنظر إلى أن الهند عرضة للكوارث بسبب تضاريسها المتنوعة وامتدادها الشاسع.

وتحدث الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي، الذي يستمر يومين والذي تنظمه هيئة القوة الوطنية لمواجهة الكوارث حول بناء قدرات قوات الدولة لمواجهة الكوارث بالتشاور مع حراس الوطن والدفاع المدني والإطفاء.

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وفي كلمته أمام المندوبين في الاجتماع، قال "شاه"، إنه ينبغي تحديد سلسلة القيادة بين مختلف الوكالات وأصحاب المصلحة والدوائر عند وقوع كارثة.

وأضاف: "هذا مهم للغاية لأنني رأيت وضعا فوضويًا للغاية يظهر في غياب هذا البروتوكول وترتيب التسلسل الهرمي، لافتًا، أن وكالات مثل هيئة القوة الوطنية لمواجهة الكوارث يجب ألا ترتكز على أمجادها السابقة ولكن تسعى جاهدة لتحقيق الأفضل.

وتابع "شاه": "لقد حان الوقت الآن للعمل وضمان أن تصبح الهند الدولة الأولى في إدارة الكوارث. الطريق لتحقيق هذا الهدف طويل ولكن ينبغي أن يكون هذا هو هدفنا. يجب أن يكون العالم على علم بأفضل الممارسات ونماذجنا لمواجهة الكوارث".

كما قال "شاه"، إنه يجب على هيئة القوة الوطنية لمواجهة الكوارث والوكالات المماثلة الأخرى "التحقيق في الأخطاء وتحديدها واختيارها" بمجرد إتمام العملية، لأن هذا التمرين سيضمن إكمال العمل بالمعنى الحقيقي.

القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، هي قوة مركزية ولديها 12 كتيبة عبر الولايات للاستجابة السريعة لأي طارئ، من صنع الإنسان أو طبيعي.