كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع استمرار الموجة الحارة.. أسبانيا تسيطر علي حريق كبير في كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في أسبانيا، إنها احتوت حريقًا كبيرًا في منطقة كتالونيا الشمالية الشرقية، لكنهم يحذرون من أن الرياح ودرجات الحرارة المتوقع وصولها الي حوالي 40 درجة يمكن أن تتسبب في حرائق جديدة اليوم السبت.

وصرح ميكيل بوخ، وزير الداخلية الإقليمي، أن الحريق في المنطقة الجبلية على وشك السيطرة عليه حيث لا تزال النيران مشتعلة بعد أربعة أيام، وكان هناك ما يقرب من 500 من رجال الاطفاء في مكان الحادث.

وأضاف أنه احتاج 21 شخصًا من المشاركين في مهام مكافحة الحرائق إلى مساعدة طبية خلال الليل. يعتقد المسؤولون أن الحريق اندلع في كومة من روث دجاج في مزرعة ما وانتشر في المناطق الريفية المحيطة.

وقد اندلعت حرائق برية أخرى في أنحاء إسبانيا، حيث يتسبب الهواء الساخن الذي يتحرك شمالًا من إفريقيا في موجة حارة.

