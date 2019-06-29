كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يعد بتحسين العلاقات مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

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وعندما سُئل في مؤتمر صحافي خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا بشأن احتمال تعرض روسيا لمزيد من العقوبات الأمريكي، وقال بوتين إن "الأمر يعود إلى واشنطن لتحديد أفضل السبل لبناء العلاقات مع موسكو".

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحافي، أن اللقاء مع الرئيس ترامب كان جيداً ومثمراً وبحثنا خلاله ملفات مهمة، موضحاً أن القمة نظمت بشكل جيد وأن هناك الكثير من الاتفاقات التى تهدف إلى تطوير الاقتصاد العالمي، وأنه تبادل وجهات النظر مع تيريزا ماي وآن الأوان لتحسين العلاقات مع بريطانيا.