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تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة لمجموعة من الأطفال الصغار، وهم يتابعون مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الجمعة، ضد كوت ديفوار، عبر الهاتف.
وتعود الصورة كما تم تداولها، لمجموعة من الأطفال ينتمون لدوار تنكررامت، بجماعة بويبلان التابعة لإقليم تازة، حيث خلقت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتؤكد أن عشق “أسود الأطلس” أصاب الكبير والصغير، ويجعل صاحبه يبحث عن شتى الطرق والوسائل لمتابعة مباريات المنتخب الوطني.
وعرفت مباراة أمس، فوز زملاء نور الدين أمرابط على “فيلة” ساحل العاج، بهدف دون رد، وقعه مهاجم ليغانيس الإسباني، يوسف النصيري، مانحا بذلك بطاقة العبور لثمن النهائي للمنتخب الوطني، في انتظار مواجهته لجنوب إفريقيا، الاثنين المقبل، من أجل تأمين صدارته للمجموعة الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مؤثرة لأطفال بضواحي تازة يتابعون مباراة “الأسود” على هاتف.. مغردون: يجب أن تصل للاعبي المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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