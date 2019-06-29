حسين الجاسمي يرغب في تقديم أغنية مستوحاة من التراث المغربي

كشف الفنان الإماراتي حسين الجاسمي ، أمس الجمعة، أنه ينوي تقديم أعمال غنائية مستوحاة من التراث المغربي، منوها بما يزخر به المغرب من تنوع ثقافي.

وسبق أن قدم الجاسمي، أغنية نجاة اعتابو “أنا ما نويت فراقو”، ولقيت انتشارا كبيرا على المستوى العربي.

الجاسمي قال عن المغرب في الندوة التي سبق حفله بمنصة موازين، أنه لديه مكانة وجدانية خاصة، معتبرا الجمهور المغربي جمهورا ذواقا ومنفتحا على ألوان موسيقية متنوعة.

ونوه الجاسمي بدور الملك محمد السادس في دعم الشأن الثقافي بالمغرب، واصفا العاصمة الرباط، بأنها ملتقى الثقافات.

ويلتقي الجاسمي مع جمهوره المغربي اليوم السبت في ختام سهرات منصة النهضة بمهؤجان موازين إيقاعات العالم.