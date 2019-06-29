الفتح يحدد موعد بدء تحضيرات الموسم المقبل

جوحدد فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، 5 يوليوز القادم، موعدا لبدء تحضيرات الفريق للموسم الرياضي المقبل 2020/2019.

وأعلمت إدارة الفتح، لاعبي الفريق بالالتحاق بأكاديمية النادي المتواجدة بحي يعقوب المنصور، في التاريخ المذكور، بغية بدء استعدادات الموسم القادم، على أن يرحل الفريق يوم 9 يوليوز، إلى مدينة إفران، التي اختارها مسؤولو الفتح لإقامة المعسكر الإعدادي لفريق العاصمة.

واختارت إدارة الفتج باتفاق مع وليد الركراكي مدرب الفريق، مدينة إفران على السفر خارج أرض الوطن، من أجل برمجة عدد كبير من المباريات الإعدادية، ناهيك عن الأجواء الصحية التي تعرفها المدينة، وتأثيرها الإيجابي على اللاعبين، خاصة في الجانب المتعلف بتقوية اللياقة البدنية للاعبين.