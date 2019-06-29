نائبة تطالب بتعويض المتضررين نتيجة حريق المشراق

طالبت النائبة عن محافظة نينوى بسمة نطالب، السبت، بمفاتحة وزارة الصناعة لإيجاد حل نهائي للكبريت المكدس ومخلفاته لابعاده عن أي مصدر حراري، فضلا عن تعويض المتضررين نتيجة الحريق الي نشب بالجوار من موقع الشركة العامة لكبريت المشراق بالمحافظة.

وقالت بسيم في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب وحضرته السومرية نيو، "لا يخفى على جنابكم حجم الضرر الذي وقع على المناطق المحيطة بمعمل كبريت المشراق في محافظة نينوى نتيجة الحريق الذي حصل وسيبقى هذا المعمل بمثابة قنبلة موقوته وربما يتسبب بكارثة بيئية، وعليه نطالب مفاتحة وزارة الصناعة لإيجاد حل نهائي للكبريت المكدس ومخلفاته اما بيعه أو إيجاد اليه طمر مناسبة تبعد هذه المادة عن أي مصدر حراري ".



واضافت، "كما نطالب تعويض المتضررين نتيجة هذا الحريق واعتبار منتسبي الدفاع المدني ممن توفاهم الله أثناء تأدية الواجب وقت اطفاء الحريق شهداء وكذلك تقديم كتاب شكر وتقدير الجهات التي أنقذت المحافظة، وايضا مفاتحة الجهات المعنية في وزارة الصناعة ووزارة النفط من اجل إعادة ارتباط شركة كبريت المشراق بوزارة النفط وذلك لامكانية هذه الوزارة لاستثمار حقول كبريت المشراق بحيث تصبح ثروة عائدة للبلد بدل أن تكون مصدر تلوث واستنزاف للموارد نتيجة الحرائق".



وطالبت بسي ايضا، بـ "دعم مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى بطائرة اطفاء وعجلات اطفاء وآليات تخصصية ومعدات وقاية وسلامة من اجل التعامل مع هكذا حوادث مستقبلا خصوصا وأن محافظة نينوى شهدت مؤخرا العديد من الحرائق في مناطق مختلفة ومنها حرائق المزروعات".