لجنة الخدمات النيابية تطالب النقل بعدم تمديد عقود الشراكة مع تكسي بغداد والبصرة

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة وحضرته الخليج 365، ان "هناك تلكوء بعقد الشراكة الخاصة بتكسي البصرة رغم ان العقد المبرم من عام 2015"، مشيرا الى ان "هناك نية لتمديد العقد".واضاف انه "بعد انتهاء العقد لهذا العام تعود الملكية الى وزارة النقل لكن الشركة العامة لنقل الوفود والمسافرين قامت بالنتسيق مع وزارة النقل لتضيع الفرصة على الوزارة من اجل تمديد العقد وتشغيل المطبعة الخاصة بالشركة العامة لنقل المسافرين"، موضحا ان "اللجنة فاتحت الوزارة لتزويدها بعقود تكسي بغداد والبصرة وكذلك عقد الشراكة لتشغيل المطبعة ونسبة الواردات والمبالغ المتحققة للدولة ومفاتحة وزارة الخارجية لمعرفة شبهات التهريب ومخاطبة المفتش العام للحصول على الاوراق التحقيقية".واكد ان "اللجنة ستقوم بدراسة الملفات وارسال رئاسة مجلس النواب ولجنة الاعمار والخدمات"، مطالبا "وزير النقل بعدم تمديد عقود الشراكة عقد تكسي بغداد والبصرة وعقد شراكة المطبعة لانها تسبب هدر للمال العام وخسارة كبيرة للدولة".

وبين ان "اللجنة توصي بفتح المجال امام المواطنين لدخول الى المطار حتى ساحة الاستقبال اسوة بباقي مطارات العالم".

واعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، في 13 حزيران الحالي، عن الغاء تاكسي المطار بالمحافظة، بعد تحسن الوضع الامني التي تشهده المحافظة.

