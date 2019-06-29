لجنة نيابية تدعو الزراعة للصمود امام الضغوطات من اجل فتح استيراد البيض

أكد لجنة الزراعة النيابية، السبت، تعرض منتج بيض المائدة الى هجمة لاسقاطه لاسيما بعد أن وصل الى الاكتفاء الذاتي، داعية وزارة الزراعة الى الصمود امام الضغوطات الخارجبة التي تسعى الى فتح استيراد هذا المنتج.
وأضاف، "يتعرض في الوقت الحاضر بيض المائدة الى هجمة لاسقاط هذا المنتج الذي وصل الى الاكتفاء الذاتي فتناخا المنتجين المحليين وعقدوا اجتماع مهم لمواجهة هذه الهجمة بتحديد اسعار مناسبة و مقبولة من قبل المواطن علما ان المنتج المحلي يقوم بتشغيل الآف العاطلين عن العمل وخالي من الامراض الخطيرة التي اصيب بها المواطن بسبب تناول المنتج المستورد".
وطالب البديري، الحكومة الى أن "تقوم بتسخير الاجهزة الامنية والرقابية للسيطرة على مافيات الفساد التي تتحكم بالسوق بالتنسيق مع المنتجين العراقيين وعلى وزارة الزراعة ان تصمد امام الضغوطات الخارجبة لفتح الاستيراد".
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