لجنة نيابية تدعو الزراعة للصمود امام الضغوطات من اجل فتح استيراد البيض

وقال البديري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب برفقة أعضاء اللجنة وحضرته الخليج 365، "انقذو المنتج المحلي العراقي ففي الاونة الاخيرة عندما يتم الاعلان بان البلد وصل الى الاكتفاء الذاتي بسلعة معينة نلاحظ هناك هجمة داخلية وخارجية للقضاء عليه وهذا ماحصل عندما تم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي للاسماك والحنطة العراقية واليوم فقد فتحت الوزارة المعنية باب الاستيراد للاسماك".وأضاف، "يتعرض في الوقت الحاضر بيض المائدة الى هجمة لاسقاط هذا المنتج الذي وصل الى الاكتفاء الذاتي فتناخا المنتجين المحليين وعقدوا اجتماع مهم لمواجهة هذه الهجمة بتحديد اسعار مناسبة و مقبولة من قبل المواطن علما ان المنتج المحلي يقوم بتشغيل الآف العاطلين عن العمل وخالي من الامراض الخطيرة التي اصيب بها المواطن بسبب تناول المنتج المستورد".

وطالب البديري، الحكومة الى أن "تقوم بتسخير الاجهزة الامنية والرقابية للسيطرة على مافيات الفساد التي تتحكم بالسوق بالتنسيق مع المنتجين العراقيين وعلى وزارة الزراعة ان تصمد امام الضغوطات الخارجبة لفتح الاستيراد".