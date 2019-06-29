بالوثائق.. مقترح قانون احتساب الشهادة الاعلى للموظف

وقال الخزعلي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، ان "الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تقم باحتساب الشهادة الاعلى للموظف، لاسباب عديدة منها عدم حصولهم على تفرغ للدراسة او غيرها من الاسباب".واضاف انه "من اجل حسم هذا الملف وايجاد حلول له فقد قدمنا مقترح قانون احتساب الشهادة العليا للموظف مرفقا بتواقيع ٤٥ نائبا واستنادا للمادة ٦٠ ثانيا من الدستور"، مشيرا الى ان "موافقة رئيس البرلمان حصلت عليه وتم تحويله للجنة القانونية لصياغته".