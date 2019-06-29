البرلمان يؤجل عقد جلسته الى يوم غد

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب اجل عقد جلسته الى يوم غد الاحد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب اجل عقد جلسته المقرر اليوم، الى يوم غد الاحد".
واضاف ان "ذلك جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".
يذكر ان مجلس النواب قرر اول امس الخميس، رفع جلسته الى اليوم السبت، حيث تضمن جدول اعمال جلسة اليوم التصويت على الدرجات الخاصة.
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