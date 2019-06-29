بالفيديو: اليسا تنفعل على المسرح وتوبخ الكورس... والسبب تقني!

غزا مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة إليسا أثناء إحيائها حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان "موازين" في المغرب.

وتظهر اليسا في الفيديو الّذي تداوله روّاد الإنترنت بكثافة في الساعات الماضية وهي تعاني من مشكلة تقنية جعلت أحد الفنيين يقتحم المسرح لتثبيت سماعات أذنيها. وتظهر اليسا في الفيديو الّذي تداوله روّاد الإنترنت بكثافة في الساعات الماضية وهي تعاني من مشكلة تقنية جعلت أحد الفنيين يقتحم المسرح لتثبيت سماعات أذنيها. وفي حين كان من المُفترض أن ينقذ الكورس الوضع، إلتزم المغنّون في الفرقة الموسيقيّة الصمت، وهو الأمر الّذي أزعج إليسا ووبخّتهم بانفعال عن عدم غنائهم بالقول "طيب غنّوا. شو بكن؟".









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