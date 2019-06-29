الزوراء يحتفل بمرور نصف قرن على تأسيسه

عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد قال في حديث للسومرية نيوز إن "اليوم تمر علينا اليوم الذكرى 50 لتأسيس نادي الزوراء الرياضي، وبهذه المناسبة تتقدم إدارة نادي الزوراء بأجمل أيات التهاني والتبريكات لكل العاملين في هذا الصرح من كوادر تدريبية ولاعبين ومنتسبي النادي متمنين لهم المزيد من التألق لتحقيق النجاحات ورفع شأن النادي في كافة الألعاب".وأكد، "على ضرورة استذكار المرحوم عدنان ايوب صبري مؤسس النادي والاخرين من المؤسسين وتحية حب وتقدير لكل من لعب بأسم نادي الزوراء الرياضي عبر التاريخ وتحية لكل من عمل في تدريب وتخريج أجيال من لاعبي الزوراء منذ التأسيس وحتى يومنا هذا".

وتابع "تحية وتقدير لكل من عمل في هذا النادي بأي صفة كانت ادارية او فنية او طبية كما نقدم الحب والتقدير الى جماهير النادي التي لولا وجودها لما بقى الزوراء خالداً في قلوب الجميع نعم سوف يبقى نادي الزوراء الرياضي تاريخاً عريقاً ومستقبلاً مشرقاً وسيبقى الفن والسحر والجمال في نادي الزوراء وان تأسيس نادي الزوراء هو بمثابة انبثاق النور الذي يشع على الرياضة العراقية وخصوصاً كرة القدم".



ومن المؤمل ان تقيم إدارة نادي الزوراء، احتفالية ذكرى التأسيس التاسعة والأربعون يوم الأحد المقبل بعد انتهاء الوحدة التدريبية للفريق.

وحقق نادي الزوراء لقب الدوري العراقي 14 مرة فيما توج ب‍كأس العراق 14 مرة ولقب كأس النخبة مرتين.