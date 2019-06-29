بالفيديو: ناصيف زيتون 'عايش حالة' بكل رومنسية

وظهر النجم السوري بحالة رومنسية وراح يردد كلمات الشعر بشاعرية نالت اعجاب الآلاف من محبيه، وعلّق على المقطع بعفويته المعهودة قائلاً: "عايش حالة اللي بيلقي شعر".

وقال زيتون في بيت الشعر: "قلبي وعدتو إكرهك بكّيك، وقطّع وصال اللي بينك وبيني.. ولمّا بمنامي بنجبر لاقيك، بكره الساعة اللي غمضت عيني".



وأضاف ناصيف زيتون "فكرة غيابي بتحرقك بتكويك، وفكرة غيابك عالقلب هينة.. آخر همومي تزعل وراضيك، ودين القساوة قرّرت أعطيك، لكون هلّق سكّرت ديني".

وليست المرة الاولى التي يلقي فيها ناصيف هذا الشعر بل سبق وغناه كموال في احد البرامج التلفزيونية ونال حينها اعجاب المشاهدين وتم تداول المقطع حينها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.