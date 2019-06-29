الان تتابع #عاجل … حميدتي: المجلس العسكري الانتقالي ليس امتدادا لنظام البشير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365: قال الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع، إن المجلس العسكري الانتقالي ليس امتدادا لنظام الرئيس السابق عمر البشير.

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