مقتل 25 عنصر أمن بهجوم على مخفر شمالي أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية "مقتل 25 عنصرًا من قوات الحرس، خلال هجوم لمسلّحي "حركة طالبان" على مخفر في ولاية باغلان، شمالي البلاد".
وأوضح نائب مجلس شورى "باغلان" محمد حنيف، في تصريح صحافي، أنّ "مسلّحي "طالبان" استهدفوا مخفرًا للحرس في منطقة نهرين"، لافتًا إلى "إصابة 8 من عناصر الحرس في المخفر أيضًا، فضلًا عن القتلى، خلال الهجوم". وبيّن أنّ "القوات الأفغانية أرسلت تعزيزات إلى المنطقة".
وكان قد أعلن حلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء، "مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان، غداة زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى كابول".
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