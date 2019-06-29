مقتل 25 عنصر أمن بهجوم على مخفر شمالي أفغانستان

أعلنت ​السلطات الأفغانية​ "مقتل 25 عنصرًا من قوات الحرس، خلال هجوم لمسلّحي "​حركة طالبان​" على مخفر في ولاية باغلان، شمالي البلاد".

وأوضح نائب مجلس شورى "باغلان" محمد حنيف، في تصريح صحافي، أنّ "مسلّحي "طالبان" استهدفوا مخفرًا للحرس في منطقة نهرين"، لافتًا إلى "إصابة 8 من عناصر الحرس في المخفر أيضًا، فضلًا عن القتلى، خلال الهجوم". وبيّن أنّ "​القوات​ الأفغانية أرسلت تعزيزات إلى المنطقة".

وكان قد أعلن حلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء، "مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان، غداة زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى كابول".