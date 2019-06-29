اردوغان التقى نظيره الإندونيسي وميركل وغوتيريس وماي على هامش قمة العشرين

عقد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، اجتماعًا مع نظيره الإندونيسي ​جوكو ويدودو​، على هامش قمة "​مجموعة العشرين​" في أوساكا ب​اليابان​.

وجرى اللقاء المغلق، في مركز المعارض بمدينة أوساكا، واستمرّ 35 دقيقة. وقد حضره من الجانب التركي وزراء الخارجية ​مولود تشاووش أوغلو​، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع ​خلوصي أكار​، والمتحدث باسم الرئاسة ​إبراهيم قالن​.

كما عقد اردوغان، لقاءات مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، والأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​.

وكانت قد انطلقت أمس الجمعة، أعمال المؤتمر.