اردوغان التقى نظيره الإندونيسي وميركل وغوتيريس وماي على هامش قمة العشرين

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اجتماعًا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في أوساكا باليابان.
وجرى اللقاء المغلق، في مركز المعارض بمدينة أوساكا، واستمرّ 35 دقيقة. وقد حضره من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
كما عقد اردوغان، لقاءات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وكانت قد انطلقت أمس الجمعة، أعمال المؤتمر.
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