اردوغان: ثقتي كبيرة في استمرار التعاون بين تركيا وأميركا بالمرحلة المقبلة

أعرب الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، عن "ثقته الكبيرة في استمرار التعاون بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ في المرحلة المقبلة، بفضل الشراكة الاستراتيجيّة القائمة بينهما".

ولفت خلال كلمة له في بداية اللقاء الّذي جمعه مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على هامش قمة "​مجموعة العشرين​" المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، إلى "أهميّة اجتماعه مع ترامب على هامش القمة"، موضحًا أنّ "لدينا الآن حملة لبلوغ ذروة التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة، المتمثّلة بـ75 مليار دولار".

وركّز اردوغان على أنّ "هناك أيضًا خطوات اتّخذناها وسنتّخذها حيال الصناعات الدفاعية، ولكن قبل كلّ شيء لدينا شراكة استراتيجيّة"، مشدّدًا على أنّ "هذه الشراكة الاستراتيجيّة تشجّع على التعاون في العديد من المجالات بين البلدين".