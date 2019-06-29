مجلس الشيوخ الأميركي أحبط مشروع قانون يقيد صلاحيات ترامب بضرب إيران

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "مجلس الشيوخ الأميركي أحبط مشروع قانون، كان يهدف إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من شنّ أي هجوم عسكري ضدّ إيران، دون موافقة الكونغرس".
ويُعرف مشروع القانون بـ"تعديل كين وأودال"، نسبة إلى مقدّميه وهما السيناتورين الديمقراطيين تيم كين (من فيرجينيا) وتوم أودال (من نيو مكسيكو).
وأيّد القانون 50 عضوًا ورَفضه 40 عضوًا، بينما امتنع 10 أعضاء عن التصويت، وهو ما يعني عدم قبوله، لأنّ تمرير مشروعات القوانين المتعلّقة بالإجراءات الماليّة يشترط الحصول على موافقة 60 عضوًا.
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