ملك السعودية هنأ رئيس موريتانيا بفوزه بالانتخابات: نتمنى المزيد من التقدم

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، أنّ "ملك العسودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الموريتاني المُنتخب محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه خلاله بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار".
وأوضحت أنّ "من جهته، عبّر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير للملك سلمان على تهنئته، مؤكّدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".
وكانت قد أعلنت اللجنة الإنتخابية في 23 حزيران، محمد شيخ الغزواني فائزًا في الانتخابات بـ52% من الأصوات، في الاقتراع الّذي نُظّم قبل يوم من ذلك، فيما سارعت المعارضة إلى الاحتجاج على النتائج.
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