بن سلمان التقى رؤساء مصر والبرازيل والأرجنتين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والبنك الدولي

التقى ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، على هامش قمة قادة دول "​مجموعة العشرين​" في مدينة أوساكا اليابانية. وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول العلاقات الوثيقة بين البلدين، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث على الساحتين الإقليميّة والدوليّة وموقف البلدين الشقيقين منها.

والتقى الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​، وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين ​السعودية​ والبرازيل، وأهميّة تطويرها وتعزيزها في المجالات كافّة. وبحث مع الرئيس ​الأرجنتين​ي ماوريسيو ماكري بآفاق التعاون بين السعودية والأرجنتين، وسبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

كما اجتمع بن سلمان بالرئيس الإندونيسي ​جوكو ويدودو​، ورئيس ​جنوب إفريقيا​ ​سيريل رامافوزا​. والتقى رئيس مجموعة "​البنك الدولي​" ديفيد مالباس. وجرى خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون مع البنك بما في ذلك استعدادات السعودية لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين المقبلة، إضافة إلى دعمها للمشاريع الّتي يقوم بها البنك في الدول الأكثر حاجة.