المطران سفر ترأس قداسا بمناسبة عيد مار بطرس وبولس

احتفل المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ بالقداس الإلهي بمناسبة عيد مار بطرس وبولس والذكرى الأولى ل​تقديس​ كنيسة بيت مار بولس لراحة المسنين. وتحدث سفر عن سيرة القديسين بطرس وبولس ومن ثمّ هنّأ الحضور بهذا العيد خاصةً من يتشفع بالقديسين مار بطرس وبولس, شاكرا كل من سعى وساهم في التحضير لهذا الإحتفال من أعضاء المجلس الملّي وأعضاء أخوية السيدات ​مار جرجس​ والسيدة والكشاف السرياني.

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