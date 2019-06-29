النشرة: رفع لافتات في حاصبيا مرحبة بانتخاب رياض أبو غيدا عضوا بالمجلس الدستوري

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّه "رُفعت في شوراع حاصبيا وعند مداخلها وساحاتها العامة، عشرات اللافتات الداعمة والمرحّبة بانتخاب القاضي ​رياض أبو غيدا​ عضوًا في ​المجلس الدستوري​. وأثنت اللافتات على تفانيه وإخلاصه".

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