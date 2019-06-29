باسيل وصل الى ضبيه في بداية جولتة المتنية

وصل رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ الى مطعم Cafe Daker في ضبيه، في بداية جولته الى ​قضاء المتن​، على ان يختم جولته في غراندهيلز -برمانا بعشاء للفاعليات المتنية.

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