النابلسي:سنكون إلى جانب إيران في كسر إرادة المستكبرين

اعتبر سماحة الشيخ عفيف النابلسي أن "ايران قوية وثابتة على مبادئها ودعمها لحركات المقاومة وللقضية الفلسطينية على خلاف بعض الدول العربية التي سقطت في وحول الاستسلام والهزيمة والخيانة".
وفي تصريح له خلال استقباله المستشار الثقافي الإيراني محمد مهدي شريعتمدا، أكد النابلسي اننا "سنكون إلى جانب إيران في كسر إرادة المستكبرين الذين ما جاؤوا إلى هذه المنطقة إلا لزرع الشقاق والخلاف بين شعوبها والسيطرة على ثرواتها والتحكم بسياساتها".
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