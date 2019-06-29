عبدالله: لدعم الصناعة الدوائية اللبنانية واتباع سياسة حمائية لها وتخفيض أسعارها

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "الصناعة الدوائية اللبنانية هي من الصناعات الواجب دعمها وتشجيعها، لتغطية السوق المحلي أوّلًا، وتعزيز أسواق صادراتها للخارج ثانيًّا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لا شيء يمنعنا من اتّباع ​سياسة​ حمائيّة لها، تحفزها على تنويع انتاجها، وتخفيض أسعارها".