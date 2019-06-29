ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّ "الصناعة الدوائية اللبنانية هي من الصناعات الواجب دعمها وتشجيعها، لتغطية السوق المحلي أوّلًا، وتعزيز أسواق صادراتها للخارج ثانيًّا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لا شيء يمنعنا من اتّباع سياسة حمائيّة لها، تحفزها على تنويع انتاجها، وتخفيض أسعارها".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لدعم الصناعة الدوائية اللبنانية واتباع سياسة حمائية لها وتخفيض أسعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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