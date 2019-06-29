بوتين: نحن بحوار متواصل مع الأميركيين بشأن سوريا وننسق على الأرض بشكل ممتاز

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إلى أنّ "لقاءنا مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كان مثمرًا وبنّاءً ورائعًا"، مبيّنًا "أنّني تباحثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حول تقليص استخراج ​النفط​".

وركّز خلال مؤتمر صحافي في ختام "​قمة العشرين​" في أوساكا اليابانية، على أنّ "​بريطانيا​ توهم الآخرين بأنّنا أعداؤها للهروب من مشاكلها الداخليّة"، موضحًا "أنّنا في حوار متواصل مع شركائنا الأميركيين بشأن ​سوريا​، وننسّق على الأرض بشكل ممتاز، ولم أناقش موضوع سوريا مع ترامب". وأعرب عن اعتقاده أنّ "لدينا تفاهمًا مع الأميركيين حول ضرورة الخروج من الوضع المعقد الحالي".

وأعلن بوتين أنّ "​روسيا​ متّفقة مع ​السعودية​ بشأن خفض إنتاج النفط، و نعمل مع شركائنا الأتراك بشكل يومي ووثيق بشأن سوريا"، كاشفًا أنّ "موسكو وواشنطن تباشران مشاورات بشأن تمديد اتفاقيّة "ستارت" للحدّ من الأسلحة النووية". وأكّد أنّ "العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تتحسّن وسنفعل كلّ ما في وسعنا لتحقيق ذلك. هناك حاجة لفرص عمل في أميركا وهذا يجب أن يدفعهم للعمل مع دو ل أخرى كروسيا".