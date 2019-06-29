واشنطن وموسكو تباشران مشاورات حول تمديد اتفاقية ستارت

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أوساكا: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا سيباشران محادثات بشأن معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية، لكنها قد لا تؤدي إلى تمديد اتفاقية "ستارت 3".

وقال بوتين لصحافيين بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان السبت "كلّفنا وزيرينا للشؤون الخارجية ببدء مشاورات في هذا الشأن (...) لكن لا يمكننا القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد اتفاقية ستارت 3".