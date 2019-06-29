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أوساكا: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا سيباشران محادثات بشأن معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية، لكنها قد لا تؤدي إلى تمديد اتفاقية "ستارت 3".
وقال بوتين لصحافيين بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان السبت "كلّفنا وزيرينا للشؤون الخارجية ببدء مشاورات في هذا الشأن (...) لكن لا يمكننا القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد اتفاقية ستارت 3".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن وموسكو تباشران مشاورات حول تمديد اتفاقية ستارت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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