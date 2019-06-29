قادة مجموعة العشرين ينددون بتفاقم التوترات التجارية والجيوسياسية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أقرّ قادة دول مجموعة العشرين أن حدة التوترات التجارية والجيوسياسية تصاعدت، وذلك في ختام قمتهم التي انعقدت في اليابان وهيمن عليها النزاع التجاري الصيني-الأميركي.

"الخليج 365": جاء في بيان قادة مجموعة الدول العشرين "الأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية تصاعدت".

