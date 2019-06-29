اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أقرّ قادة دول مجموعة العشرين أن حدة التوترات التجارية والجيوسياسية تصاعدت، وذلك في ختام قمتهم التي انعقدت في اليابان وهيمن عليها النزاع التجاري الصيني-الأميركي.
"الخليج 365": جاء في بيان قادة مجموعة الدول العشرين "الأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية تصاعدت".
كانت هذه تفاصيل خبر قادة مجموعة العشرين ينددون بتفاقم التوترات التجارية والجيوسياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.