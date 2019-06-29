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أوساكا: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره التركي رجب طيب إردوغان أن عملية شراء أنقرة لمنظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية تعد "مشكلة"، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين السبت.
وأعربت واشنطن مرارًا عن معارضتها الصفقة، وأمهلت تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عنها، إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات "إف-35" الأميركي.
وشدد ترمب على هذا الموقف خلال المحادثات التي أجراها مع إردوغان في مدينة أوساكا اليابانية، حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين. وقال ترمب "إنها مشكلة، لا شك في ذلك. إنه أمر ليس بجيد". لكنه أضاف إن تركيا "كانت صديقة لنا (...) نحن شريك تجاري كبير (بالنسبة إليها). وسنصبح أكبر".
وأفادت واشنطن أنها ستمنع أنقرة من شراء مقاتلات "إف-35" وستطرد الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليًا في الولايات المتحدة ما لم تتراجع تركيا عن صفقتها مع موسكو للحصول على منظومة "إس-400" بحلول 31 يوليو.
أثارت الصفقة استغراب حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي وحفيظة واشنطن، التي كانت تتوقع من أنقرة شراء منظومة صواريخ "باتريوت" الأميركية بدلًا من "إس-400".
لكن تركيا تمسكت بالصفقة، بينما قال إردوغان في وقت سابق هذا الشهر "استكملنا الصفقة. إن شاء الله، سيبدأ تسليم إس-400 في الشهر المقبل". وأكد أردوغان خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاتفاقية تحمل "أهمية بالغة" بالنسبة إلى تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يؤكد لأردوغان أن صفقة منظومة الصواريخ الروسية "مشكلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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