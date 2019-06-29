شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان": طالبنا بأصناف جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل السكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن المحاصيل السكرية تشهد تراجعا كبيرا فى الإنتاج خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن هناك العديد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب فى هذا الصدد، وسيتم عقد اجتماع موسع بحضور كافة القيادات التنفيذية بالوزارة لبحث هذا الأمر.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك تراجع فى إنتاج المحاصيل السكرية، نتج عنه عدم تحقيق هامش ربح للفلاح، مؤكدا أن جميع دول العالم أصبحت تنتهج نهج زيادة الإنتاج، وذلك من خلال استنباط سلالات جديدة غير شرهة للمياه، وفى نفس الوقتى تعطى إنتاجية مضاعفة.

وطالب وكيل اللجنة، المجلس، بضرورة البحث عن أصناف جديدة تعطى انتاجية أعلى، مع ضرورة عمل برامج توعوية للمزارعين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إحصائية بدور المجلس فى هذا الصدد، وما قام به من إنجازات خلال السنوات الماضية كان لها دور فى زيادة الإنتاج.

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