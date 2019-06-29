شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف حالة التخبط فى إعلام قطر .. وخلاف عزمي بشارة وحمد بن جاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر، تقرير جديد بالفيديو، يكشف حالة الصراع التى تشهدها الحلبة الإعلامية القطرية، بين فريقى حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، وعزمى بشارة عضو الكنيست السابق مستشار تميم بن حمد.

كانت الأيام الماضية، قد فضحت اختلاف الاستراتيجيتين، فالجزيرة باعتبارها البوق الإعلامى الأبرز لتنظيم الحمدين، تتبع فى نهجها مدرسة حمد بن جاسم شريك حمد بن خليفة فى الانقلاب على والده، والمشرف على تأسيس وتغطية القناة خلال حكم حمد بن خليفة.

وكشف الفيديو، وجود عدد من المواقع الإخبارية والمراكز البحثية، فضلا عن القنوات التلفزيونية، التى يتم تمويلها من تنظيم الحمدين، لكنها تعمل بإشراف من عزمى بشارة، الذى لمع بريقه فى الدوحة، مع وصول تميم بن حمد إلى السلطة في 25 يونيو 2013، حيث قرر فى هذه الأثناء تميم بن حمد أن تكون له أذرعه الإعلامية الخاصة، بعيدا عن تلك التى أوجدها حمد بن جاسم، وبالفعل اختار بشارة كى يتولى هذه المهمة.

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وتابع التقرير، أن وجود عزمى بشارة فى المشهد الإعلامي، كشف بعض الاختلافات الطفيفة بين الأذرع الإعلامية القطرية، فالأولى التى أسسها حمد بن جاسم كانت أداة ضغط سياسية، لذا اتخذت من دعم الإخوان نقطة ارتكاز رئيسية لها، ومن هنا كان لا بد أن تتمسك بالهوية الإسلامية، لكن قناة العربى ومن على شاكلتها، أوجدها عزمى بشارة لضرب هذه الهوية الإسلامية، وقد اتضح ذلك جليا فى النيل من الخلفاء الراشدين على قناة العربى مؤخرا.

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