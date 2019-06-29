شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قطريليكس تكشف حجم الدعم القطرى والتركى للمسلحين فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر بالفيديو عن موقع قطريليكس، تفاصيل دعم قطر وتركيا للإرهاب فى ليبيا، ودعم المليشيات المسلحة، وذلك بعدما اعترف وزير داخلية حكومة فايز السراج فتحى باشاغا، بتلقى حكومته دعماً عسكرياً وسياسياً من تركيا وقطر، مؤكدأ على أن أكثر دولتين دعمتا قوات الوفاق عسكرياً وسياسياً هما قطر وتركيا.

كان مجلس الأمن الدولى، قد قرر منذ أيام تمديد فرض حظر التسليح على ليبيا لمدة عام آخر، فيما يأتى تأكيد وزير داخلية حكومة الوفاق على الدعم العسكرى القطرى والتركى، كدليل إدانة جديد على انتهاك البلدين لقرار حظر التسليح.

وتصدت قوات الجيش الليبى، لمحاولة تقدم ميليشيات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق فى محور وادى الربيع، بضواحى طرابلس.

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وشنت طائرة تركية مسيرة غارة على منطقة بورشاد فى مدينة غريان غرب البلاد، ما أدى لتدمير عدد من منازل المدنيين، دون أن تسجل أى ضحايا أو إصابات فى صفوف قوات الجيش الليبى.

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