شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح "الحمدين":سلطات الدوحة خدعت زوجى ويتعرض للإهانة بالسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر فضيحة الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، حيث أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز واصلت التحرك خارجيا لنشر قضية أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، والذي اعتقله تميم بن حمد وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما لأنه طالب بحقوقه.

‌

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن زوجة الشيخ طلال آل ثاني، تأكيدها أن السلطات القطرية خدعت زوجها واستدعته للحصول على إرث والده ثم اعتقلته وأودعته السجن، لافتا إلى أن سلطات قطر صادرت أملاك الشيخ طلال وأملاك والده، واتجه بعد ذلك للأعمال الحرة لكنهم ضيقوا عليه أيضا وحولوا حياته وأسرته إلى جحيم.

Advertisements

‌

زوجة الشيخ طلال آل ثاني، أشارت إلى أن المبالغ التي تعتبرها حكومة قطر ديونا موجودة في إرثه، ويمكن دفعها لكن سلطات الدوحة تتعنت ليظل قابعا في السجن، موضحة أنها تمكنت من التحدث هاتفيا إلى زوجها، خلال الأيام الماضية ونقل لها حالة الاستياء والمعاناة والإهانة والظلم التي يعيشها داخل جدران السجن.

‌

‌