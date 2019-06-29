شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة حول آلية تسعير المحاصيل الزراعية، مطالبا بضرورة وضع قواعد ثابتة لتسعير المحاصيل لتحقيق هامش ربح للفلاح لتجشيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت فتح ملف تسعير المحاصيل الزراعية قبيل موسم الحصاد مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك قواعد ثابتة للتعامل مع هذا الملف، مقترحا تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية بالتسعير والمحاصيل الزراعية لوضع اسعار ولو استرشادية على ان يتم إعلانها للفلاح قبل بدء الزراعة بوقت كاف.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستحدد الأسعار بناء على أسعار المستلزمات الزراعية كافة مقومات الزراعة وبعد حساب التكلفة الفعلية يتم وضع أسعار متضمنه تحقيق هامش ربح للفلاح.

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