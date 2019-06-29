شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه حزب أردوغان.. وخلافات بين الرئيس التركى ونائبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زالت الأزمات تضرب حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان على خلفية خسارة الحزب الحاكم لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التى فاز بها مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو.

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الأزمة الجديدة كشفتها صحيفة "زمان"، التركية المعارضة، التى أكدت اعتراض نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حياتي يازيجي، على تعليق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن إمكانية استغلال واقعة صالة كبار الزوار التي شهدتها مدينة أوردو، والخاصة برئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما أسفر عن اندلاع التوترات بين أردوغان ويازيجي.

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ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى توتر العلاقات بين أردوغان ويازيجي بسبب التصريحات المتعلقة باحتمالية إقالة إمام أوغلو من منصبه، موضحة أن أردوغان تحدث عن احتمالية إقالة إمام أوغلو من منصبه في حال إدانته عقب الحرب الكلامية التي جمعته بوالي محافظة أوردو، سردار يافوز، وأن التوترات اندلعت على خلفية إعلان يازيجي أن هذا الأمر غير صائب وأنه ليس بالإمكان إقالة رئيس بلدية حتى وإن تمت إدانته وأن الاستنكار هو أقصى عقوبة يمكن توجيهها له.

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