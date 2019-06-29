اتحاد الغرف التجارية يشكل لجنة هندسية ومالية لحصر خسائر حريق العتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

أصدر أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية قرارًا، بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة أمين صندوق الاتحاد وعضوية أساتذة الهندسة والمحاسبة، لتقييم الخسائر التي تكبدها تجار العتبة، بسبب الحريق الذى دمر أكثر من 80 محلًا والبضائع المخزنة بهم.

وقال الوكيل، في بيان اليوم السبت، بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه خاطب وزير التجارة والصناعة لإصدار القرار الوزاري اللازم لجمع التبرعات، لتعويض التجار المضارين، وذلك من خلال الغرف التجارية والتجار وهيئات المجتمع المدني في كل أنحاء مصر.

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وأضاف أنه خاطب أيضا وزير المالية ليقوم بالتوجيه نحو منع حدوث مشاكل مع مصلحة الضرائب، نظرا لاحتراق كل الدفاتر والمستندات بتلك المحال.

وبحسب الوكيل، فإنه أصدر قرارا آخر بتشكيل لجان بالغرف التجارية، بكل المحافظات لتقديم المعونة الفنية، وعمل دورات تدريبية للمحال لمنع تكرار تلك المأساة، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

كان حريق هائل وقع في منطقة العتبة، يوم الخميس الماضي، تسبب في دمار عدد من المحال والبضائع المخزنة بها.