محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا- (د ب ا):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستكون بادرة سيئة فى حال عدم ظهور الزعيم الكوري الشمالى في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين غدا الأحد.
وقال ترامب، اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، إنه لن ينظر إلى ذلك في هذه الحالة على أنه تجاهل لدعوته(للقائه).
وأشار ترامب فى تصريحات فى أوساكا إن كيم يتابع تغريداته على موقع تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب : عدم ظهور كيم في المنطقة منزوعة السلاح "سيكون بادرة سيئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.