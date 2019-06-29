ترامب: أمريكا لن تنسحب من الاتفاق الأمني مع اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا- (د ب أ):
ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه غير مهتم بالانسحاب من الاتفاق الأمني الأمريكي الياباني، لكنه أكد مجددا أنه ليس عادلا وأن طوكيو ستدرس تعديله.
وأضاف ترامب "لن يضطر أحد لمهاجمتنا، آمل في ذلك.. لكن إذا حدث ذلك.. سيتعين عليهم أن يساعدونا".
وقال ترامب إنه أبلغ رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي بأنه"يتعين علينا تغييره".
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