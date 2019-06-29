ميركل تجري محادثات مع أردوغان بشأن سوريا واللاجئين في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا- (د ب أ):

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في مستهل أعمال اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في أوساكا اليوم إن المحادثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في سوريا ودعم الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين في تركيا، والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين لاجئ.