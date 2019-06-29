كوريا الشمالية: عرض ترامب لقاء كيم "مثير للاهتمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا- (أ ف ب):

اعتبرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عقد لقاء مع زعيمها كيم جونغ أون "مثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبًا رسميًا بذلك بعد.

وجاء رد فعل بيونجيانج بعدما دعا ترامب الزعيم الكوري الشمالي لمصافحته في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن نائب وزير الخارجية شو سون هوي قوله "نرى أن الاقتراح مثير جداً للاهتمام لكننا لم نحصل بعد على عرض رسمي في هذا الصدد".

وأضاف "أؤيد فكرة انعقاد اجتماعات القمة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة عند الخط الفاصل، كما يريد الرئيس ترامب. سيشكل ذلك فرصة جديدة هامة لتعميق العلاقات الشخصية بين الزعيمين وتطوير العلاقات الثنائية بشكل إضافي".

وفي حال وافق كيم على العرض، فسيكون اللقاء هو الثالث بين الزعيمين في ظل المساعي لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.