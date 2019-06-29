ترامب: نواجه موقفاً "معقداً" بشأن صفقة "إس 400" التركية

لم يعلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على ما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا، لكنه قال إن شراءها لمنظومة " "اس ـ400" الصاروخية يعد مشكلة حقاً.

وقال ترامب "إننا نناقش ذلك، إننا أمام موقف معقد" وألقى باللوم على باراك أوباما في عدم بيع تركيا منظومة "باتريوت" الصاروخية.

وتابع ترامب "إننا نبحث عن حلول مختلفة، إنها مشكلة، ليس هناك شك في ذلك" وأضاف أن "تركيا صديقة لنا" مشيراً إلى أنه يريد زيادة مستوى التجارة بين البلدين.

وتابع ترامب "لا يمكنك التعامل مع الآخرين بتلك الطريقة، مثلما فعلت إدارة أوباما".

وقال ترامب مازحاً: إن الوفد التركي بدا أنه أحد "أطقم هوليوود".

وكان أرودغان قد قال في وقت سابق اليوم السبت، قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ينبغي على تركيا والولايات المتحدة الحفاظ على التعاون القائم على شراكتهما الاستراتيجية.

Advertisements

وأضاف أردوغان، وهو يجلس إلى جانب ترامب: "شراكتنا الاستراتيجية تتطلب التضامن في الكثير من المجالات".

وتابع اردوغان قائلاً: "أؤمن بشدة بأن هذا التضامن سيستمر في الفترة المقبلة".

وكان اردوغان قد أكد أيضاً أن خطة شراء منظومة "اس-400" للدفاع الجوي من روسيا تمضي قدماً وتمثل أولوية بالنسبة لأنقرة، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أوساكا اليابانية.

اقرأ أيضاً... واشنطن تهدد بحزم: تركيا ستعاني بشدة بسبب "إس 400"

وجاء اجتماع اردوغان مع بوتين قبيل اجتماعه المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل تهديد واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا اشترت منظومة "اس-400".