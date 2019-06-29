ترمب: لدينا قائمة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي عقب ختام قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، أن الولايات المتحدة تملك لائحة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية.

وأضاف: إيران تسعى حالياً لإبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة.

وكان ترمب، أكد قبل يومين أن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع إيران، مشيراً إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه “لن يطول كثيراً”. لكنه أعرب في مقابلة أجرتها معه “بزنس فوكس نيوز” عن أمله بـ”ألا يحصل ذلك”. وأضاف “لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول الحرب كثيراً. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض”.

عقوبات إيران

ورداً على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليوم في أوساكا، حول إمكانية تخفيف العقوبات على إيران، وما إذا كانت تلك المسألة طرحت خلال اللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش قمة العشرين، أجاب ترمب: تواصلت معي مجموعة من الدول في هذا الشأن، لا سيما فرنسا التي أكدت أنها لديها علاقات تجارية مع إيران، من أجل تخفيف العقوبات، وأنا حقاً لا أمانع التحدث مع أي جهة”، دون أن يوضح المقصود.

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إلا أن الرئيس الأميركي كان أكد أكثر من مرة أنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران، وأنه مستعد للتفاوض دون أي شروط مسبقة.

إلى ذلك، كرر ترمب موقفه الثابت من مسألة السلاح النووي، قائلاً:” تأكدوا بأننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”

المصدر:- العربية.نت