ترمب: سنفرض عقوبات على تركيا إذا أصرت على شراء S-400

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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية شراء أنقرة لمنظومة صواريخ “إس-400” الدفاعية الروسية تعد “مشكلة”، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين السبت.

كما أكد خلال مؤتمر صحافي لاحق بختام قمة العشرين، أن عقوبات أميركية ستفرض على تركيا إذا استمرت بشراء S400.

كما قال إن الخطأ في أزمة منظومة إس 400 لا يقع على عاتق تركيا، مضيفاً “أنقرة توجهت لشراء S-400 بعد رفض إدارة أوباما بيع منظومة باتريوت لها”.

يذكر أن واشنطن أعربت مراراً عن معارضتها للصفقة، وأمهلت تركيا حتى 31 تموز/يوليو للتخلي عنها، إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات “إف-35” الأميركي.

“إس 400 مشكلة”

كما شدد ترمب على هذا الموقف خلال المحادثات التي أجراها مع أردوغان في مدينة أوساكا اليابانية حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين.

وقال ترمب “إنها مشكلة، لا شك في ذلك. إنه أمر ليس بجيد”.

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وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق، أنها ستمنع أنقرة من شراء مقاتلات “إف-35″، وستطرد الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليًا في الولايات المتحدة ما لم تتراجع تركيا عن صفقتها مع موسكو للحصول على منظومة “إس-400” بحلول 31 تموز/يوليو.

وأثارت الصفقة استغراب حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي وحفيظة واشنطن، التي كانت تتوقع من أنقرة شراء منظومة صواريخ “باتريوت” الأميركية بدلاً من “إس-400”.

لكن تركيا تمسكت بالصفقة، بينما قال أردوغان في وقت سابق هذا الشهر: “استكملنا الصفقة، وسيبدأ تسليم إس-400 الشهر المقبل”.

المصدر: العربية.نت- وكالات