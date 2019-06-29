بوتين: سعيد بمناقشة التعاون حول الطاقة مع محمد بن سلمان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يونيو 2019 10:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي. إلى ذلك شكر بوتين، السبت خلال لقاء جمعه مع الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين، ولي العهد لدعوة الملك سلمان له لزيارة السعودية في الخريف. Advertisements المصدر:- العربية.نت

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