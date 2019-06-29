كوريا الشمالية: عرض ترمب مفاجئ لكنه مثير للاهتمام

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يونيو 2019 10:12 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتبرت كوريا الشمالية، السبت، أن عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ عقد لقاء مع زعيمها كيم جونغ أون “مثير للاهتمام”، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.

وجاء رد فعل بيونغ يانغ بعدما دعا ترمب الزعيم الكوري الشمالي لمصافحته في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

فيما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن نائب وزير الخارجية شو سون هوي قوله: “نرى أن الاقتراح مثير جداً للاهتمام لكننا لم نحصل بعد على عرض رسمي في هذا الصدد”.

وأضاف: “أؤيد فكرة انعقاد اجتماعات القمة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة عند الخط الفاصل، كما يريد الرئيس ترمب. سيشكل ذلك فرصة جديدة هامة لتعميق العلاقات الشخصية بين الزعيمين وتطوير العلاقات الثنائية بشكل إضافي”.

وفي حال وافق كيم على العرض، فسيكون اللقاء هو الثالث بين الزعيمين في ظل المساعي لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

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“كي أصافحه فقط وأقول له مرحباً”

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الجمعة، إنه ربما يقابل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح.

وقال ترمب على تويتر ” بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود/المنطقة منزوعة السلاح كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا”.

يذكر أن ترمب يشارك في القمة السنوية لمجموعة العشرين، ثم سيتوجه إلى كوريا الجنوبية حيث سيجري مشاورات في سول حول الأزمة مع كوريا الشمالية الناشئة عن برنامجها للأسلحة النووية.

المصدر: – العربية.نت